Zwei Wochen nach der Wahl: Stronach zieht sich zurück

„Das ist fast skurril, die Partei heißt Team Stronach und keiner will mehr, dass Frank Stronach die Partei nach außen vertritt“, ätzt ein Insider, der anonym bleiben will. Nachbaur steht nun vor einem Spagat: Für Stronach ist sie sein Sprachrohr und legitime Nachfolgerin. Die Parteimitglieder wiederum verlangen von Nachbaur, sich vom Mentor zu emanzipieren.

In einer Krisensitzung am Mittwoch hoffte sie, den Unmut in der Partei über Köpferollen und Kreditrückforderungen zu dämpfen. Dass sie die Sitzung allerdings um 13.30 Uhr überraschend ohne konkretes Ergebnis beendete, stieß vielen sauer auf. Allerdings hatte sie einen triftigen Grund: Um 14.00 Uhr hatte sie ein erstes Gespräch im Außenamt mit VP-Vizekanzler Michael Spindelegger. Am Donnerstag absolvierte Nachbaur dann noch ein Treffen mit SPÖ-Klubobmann Josef Cap.

Indes verzichtete Stronach wie angekündigt auf 3,6 Millionen Euro – und meldete diese Summe beim Rechnungshof als Parteispende. Von den investierten 23,1 Millionen in das Polit-Abenteuer fordert er damit noch zehn Millionen von seiner Partei zurück.