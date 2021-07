Zu viele Bewerber: Erstmals Aufnahmetests fürs Jus-Studium

In Graz haben sich 629 Bewerber auf die 600 freien Plätze angemeldet. Zunächst müssen in der steirischen Landeshauptstadt alle Kandidaten ein sogenanntes Online-Self-Assessment (OSA) ausfüllen. Hier handelt es sich um einen Fragebogen, in dem Erwartungen und Interessen mit dem gewünschten Studium abgeglichen werden. Sollten dann noch immer zu viele Interessenten übrig bleiben, kommt es auch in Graz dieses Jahr erstmals zur Aufnahmeprüfung.

An den Universitäten Linz und Innsbruck werden in den klassischen Jus-Studien heuer alle Bewerber zugelassen – für sie gibt es genug Plätze.

Fachwissen und Textverständnis

Seit 2019 sind Aufnahmeprüfungen für Jus theoretisch möglich – praktisch gab es bis dato aber immer genug Plätze für die vorhanden Interessenten. 2020 wurden solche Verfahren u. a. in Wien angekündigt, wegen der Pandemie hat man darauf verzichtet und alle Interessenten genommen.

Beim Aufnahmetest in Wien werden neben kognitiven Fähigkeiten auch Textverständnis und Fachwissen aus vorab bekannt gegebener Prüfungsliteratur abgefragt. Das dauert zwei Stunden.