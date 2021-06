Uni-Ranking: Vier "junge" Hochschulen aus Österreich unter den besten der Welt

Auch international führen die Ranking-Regeln zu teils skurrilen Ergebnissen: Die auf Platz zwei liegende Universite Paris Sciences & Lettres entstand 2010 aus einer Fusion mehrerer Einrichtungen, die zum Teil noch aus dem Zeitalter der Aufklärung stammen. Und auf Platz 13 findet sich die im 13. Jahrhundert gegründete altehrwürdige Sorbonne - sie fand Eingang ins Ranking, weil (genau umgekehrt zu den drei Medizin-Unis in Österreich) 2018 eine andere Uni mit ihr fusioniert wurde.

Tatsächlich "jung" sind dagegen die Anfang der 1980er Jahre entstandene Nanyang Technological University in Singapur auf Platz eins des Rankings sowie die in den 1990ern gegründete Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) auf Platz drei.