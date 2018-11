Zu hohe Wahlkampfkosten: SPÖ will deutlich höhere Strafen

Momentan belaufen sich die Pönalen bei Mehrausgaben von bis zu 25 Prozent auf maximal zehn Prozent des überschreitenden Betrages, darüber auf maximal 20 Prozent. Geht es nach den Roten, soll das Strafsystem künftig dreistufig funktionieren:

Für Überschreitungen bis zu zehn Prozent wird eine Strafe von 15 Prozent des Mehrbetrags fällig,

Durch die höheren Strafen könne "davon ausgegangen werden, dass in Zukunft politische Parteien diese Grenzen ernst nehmen, da sie sonst mit massiven Geldbußen zu rechnen haben", schreibt die SPÖ in dem Antrag.

Die Strafen sollen zusätzlich "für Einrichtungen die sich um die Demokratieerziehung bemühen" zweckgewidmet werden. Dadurch werde sichergestellt, "dass diese Gelder der Allgemeinheit zu Gute kommen und die demokratischen Strukturen in Österreich stärken", heißt es in dem Entwurf.

SPÖ will weitere Verschärfungen

Einbringen will die SPÖ die Novellierung des Parteiengesetzes in der nächsten Nationalratssitzung. Im Zuge der Vorberatungen im Verfassungsausschuss sollen dann auch gleich weitere, ebenfalls in dem Antrag angeführte, Maßnahmen eingebracht werden:

keine Verwendung von Geldmitteln für Wahlzwecke in der letzten Woche vor Wahlen ,

, die Veröffentlichung eines Vorabberichtes über die Verwendung von Geldmitteln für die Wahl sowie

die Einführung von Straftatbeständen bei qualifizierter Überschreitung der Wahlkampfkostenbeschränkung und bei bewusster Täuschung der Öffentlichkeit über die Höhe der Wahlkampfkosten .

In Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen nach dem Willen der SPÖ bereits mit 1. März 2019, damit sie bereits bei der Europawahl im Mai zur Anwendung kommen können.