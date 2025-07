Zeugen in der ÖVP-Inseratencausa: "Wir haben das nicht hinterfragt“

Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der ÖVP-Inseratencausa nehmen an Fahrt auf: Ein Großteil der Daten, die im Oktober 2021 bei der Mediengruppe Österreich sichergestellt wurden, ist mittlerweile ausgewertet. Gedauert hat es deshalb so lange, weil die Daten in Tranchen vom Gericht freigegeben werden mussten.

Von Jänner bis Juni gab es zudem Einvernahmen von mehreren Zeugen. So viel vorweg: Die Verdachtslage dürfte sich dabei nicht sonderlich erhärtet haben. Die Protokolle liegen dem KURIER vor.