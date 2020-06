Eltern: "Heinisch sollte Job bleiben lassen"

Eltern-Vertretern ist reuige Haltung freilich nicht genug.

"Wir haben genau diese Situation kommen sehen, und das Ministerium in vielen Sitzungen davor gewarnt. Uns gegenüber hat es immer geheißen: ,Keine Sorge, wir kriegen das hin.‘ Jetzt sehen wir, dass dem nicht so ist und die Ministerin es nicht das Ministerin ihr Ressort überhaupt nicht im Griff hat", sagt Theodor Saverschel vom Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen. Ein Rücktrittsaufforderung also?

"Vermutlich steht mir so etwas nicht zu. Aber angesichts der Tatsache, dass sie das Ministerium schlechter als einen Würstelstand führt, muss man wohl sagen: Ja, sie sollte den Ministerinnen-Job wohl besser bleiben lassen."