Zentrale Bewerbungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer gestartet

Lehrerinnen und Lehrer, die eine Stelle an einer Schule suchen, können sich ab heute erstmals zentral bewerben. Über die Plattform http://bewerbung.bildung.gv.at sind für das Schuljahr 2023/24 fast 5.800 Stellen ausgeschrieben. Erstmals gibt es außerdem einheitliche Bewerbungsfristen für die offenen Stellen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Bildungsministeriums.

"Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer müssen sich nicht mehr unter Umständen bei mehreren Bildungsdirektionen bewerben und pokern", kommentierte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die Neuerung. Dadurch soll der Ausschreibungsprozess schneller und transparenter werden. Außerdem sollen die Bildungsdirektionen einen besseren Überblick über die Bewerbungslage bekommen, so Polaschek bei einem Pressetermin an der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich.

➤ Mehr dazu hier: Warum die Lehrer fehlen – und was man dagegen tun könnte