Zeitzeugin Erika Freeman: "Es gibt die Hölle – aber sie ist auf Erden"

Haben Sie alles verziehen?

Schauen Sie: Wenn du etwas Schlechtes in dir trägst, das dir jemand anderer angetan hat, dann wird das zu deinem Rucksack. Aber warum soll ich den Rucksack deiner Schuld tragen und böse sein? Das braucht doch meinen Sinn und meine Seele. Aber ich brauche meine Seele für andere Sachen, nicht für den Hass.

Sie sind Psychoanalytikerin. Gibt es im Wesen der Österreicher etwas, das es möglich gemacht hat, dass hier solch unfassbare Verbrechen passiert sind wie der Holocaust?

Vielleicht ist es auch in machen anderen Ländern so, aber in Österreich merke ich, dass die Schadenfreude einen größeren Stellenwert hat. Es macht die Leute glücklich, wenn ein bisschen Schaden bei der Freude dabei ist.

Während der Pandemie haben einige Maßnahmengegner gesagt, wie mit Ungeimpften umgegangen wird, gleiche der Judenverfolgung. Manche haben sich sogar einen „Judenstern“ angesteckt.

Das ist widerlich. Und es ist eine Ausrede dafür, etwas nicht zu tun, was für die Menschheit nützlich wäre. Und das unter dem Namen Freiheit. Manche Menschen sind leider blöd und auch noch stolz darauf.

Sie sprechen am 8. Mai beim Fest der Freude. Ist Ihnen das lieber als eine traurige Gedenkfeier?

Man soll sich nicht so wichtig machen mit der Trauer und man soll die Trauer nicht gewinnen lassen. Man braucht nicht so viel Wasser verschütten und so viele Tränen vergießen.