Zadić zurück: "Nie langweilig in der Justiz"

Am Abend kam dann noch die Meldung: Das Justizministerium hat Maßnahmen in der Causa des Leiters der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, getroffen: Es wurde Disziplinaranzeige beim zuständigen Disziplinargericht in Graz erstattet und angeregt, eine allfällige Suspendierung zu prüfen. Außerdem werden Fuchs’ Zuständigkeiten beschränkt: Er ist „vorübergehend“ nicht mehr für die Aufsicht über die WKStA, für Verschlusssachen und alle den Ibiza-U-Ausschuss betreffenden Causen zuständig.

Ergriffen wurden die Maßnahmen angesichts der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen Fuchs wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Anlass dafür waren Fuchs’ Aussagen im Ibiza-U-Ausschuss zur Information von Regierungsmitgliedern über Hausdurchsuchungen bei Ministern.

Am Vormittag hatte die aus der Babypause zurückgekehrte Justizministerin Alma Zadić sich zu dem Thema noch nicht festlegen wollen: Fuchs’ Handy war am Vortag von der Staatsanwaltschaft Innsbruck nach dessen Aussagen im Ibiza-U-Ausschuss eingezogen worden. Die Sach- und Rechtslage werde „gerade geprüft“, so Zadić vorerst.