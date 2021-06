Nach großer Skepsis: Zadić zieht positive Bilanz zu Bundesbetreuungsagentur

Im entsprechenden Rahmenvertrag seien einige „Safe-Guards“ inkludiert worden, darunter folgende: Der Bereichsleiter der Rechtsberatung ist weisungsfrei; es muss Vertraulichkeit gewährleistet werden, indem Berichtspflichten an Ministerium und Geschäftsführung wegfallen; es gibt eine „Chinese Wall“ der technischen Infrastruktur bei der technischen Infrastruktur; die Rechtsberater müssen ein österreichisches Jusstudium absolviert haben; es wurde ein Qualitätsbeirat eingerichtet.

Asylverfahren müssten generell den höchsten Qualitätsstandards gerecht werden, denn wenn über das Bleiberecht entschieden werde, sei das im schlimmsten Fall eine Entscheidung über Leben oder Tod, sagte Zadic.

BBU-Geschäftsführer Achrainer sprach von einer "Staffelübergabe, die funktioniert hat". Er bedankte sich bei den mehr als 700 Mitarbeitern. 120 Rechtsberater an 12 Standorten hätten in den vergangenen fünf Monaten bereits 3600 Beratungen durchgeführt, in 1000 Fällen hätten die Klienten Rechtsmittel gegen ihren Asylbescheid eingelegt.