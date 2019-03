Asyl: Details zur Bundesbetreuungsagentur der Regierung

Ab Juli 2020 soll die BBU die Arbeit der ORS Service GmbH (betreut für die Republik alle Asylsuchenden, die sich in Bundesbetreuung befinden) übernehmen. Per 31.12.2020 wird die BBU, die Arbeit, die Organisationen wie Caritas, Diakonie oder SOS-Mitmenschen in den oben genannten Bereichen bis dato geleistet haben, übernehmen.

Mit der Bundesbetreuungsagentur werde eine "zentrale Stelle" geschaffen, so Bundeskanzler Sebastian Kurz, "das System zur Betreuung von Asylwerbern vereinheitlicht". Für Vizekanzler Heinz-Christian Strache verhindere die BBU, "dass jemand ungerechtfertigt Profit aus der Betreuung schlägt."