Wut-Brief gegen Rendi-Wagner: Wer hinter dem Schreiben steckt

Eine kleine Gruppe sorgt in der SPÖ derzeit für großen Ärger. Die Rede ist von der Sektion 20 aus Wien-Floridsdorf, dem Heimatbezirk von Bürgermeister Michael Ludwig.

Am Montag hatte der KURIER über einen Brief der Sektion an die Parteispitze berichtet, in dem sie in überaus deutlichen Worten ihre Wut äußerte. „Wir wollen wieder Genossen in der Parteiverantwortung sehen, die etwas für die Menschen und nicht für Ämterkumulation und Mehrfachbezug übrig haben. Wir brauchen keine Karrieristen. Wir brauchen keine Opportunisten“, heißt es etwa. Außerdem fordert die Sektion im Brief den Rücktritt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.