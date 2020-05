Woran die Koalition jetzt noch scheitern könnte

Heftig umstritten bleibt hingegen der Punkt Privatisierungen. Die ÖVP will etwa die Anteile an der Post verkaufen, dabei jedoch die Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Aktie erhalten. Zusätzlich wird die in SPÖ-Kreisen als „absurd“ bezeichnete Idee ventiliert, die ÖBB-Infrastruktur (also das Schienennetz) sowie die Asfinag (also die Autobahnen) in eine neue Holding einzubringen und zu privatisieren. In der SPÖ ist vor allem der Gewerkschaftsflügel kategorisch gegen den Verkauf von Staatsbeteiligungen. Ein Verhandler: „Warum sollen wir die Post verkaufen? Das bringt uns beim strukturellen Defizit rein gar nichts.“