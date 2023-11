Womit Babler beim SPÖ-Parteitag punkten will

Die Latte, die SPÖ-Parteichef Andreas Babler von seiner Vorgängerin gelegt wurde, liegt nicht besonders hoch: Magere 75,3 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt Pamela Rendi-Wagner 2021 bei ihrem letzten Antreten bei einem Parteitag.

Trotz aller nach wie vor bestehenden inneren Zerwürfnisse sollte Babler beim Parteitag am Wochenende in Graz ein besseres Ergebnis erzielen, ist man parteiintern überzeugt. Es ist sein erstes Antreten nach dem pannenreichen Duell um den Vorsitz mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Juni in Linz.

Auf eine Wunsch-Prozentzahl für Babler will sich Julia Herr, stv. Klubobfrau, am Dienstag bei einem Mediengespräch nicht festlegen. Viel lieber spricht sie über die inhaltlichen Pflöcke, die in Graz in Form der zwölf Leitanträge eingeschlagen werden sollen.