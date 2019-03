"Wollen keine Hetze": Religionsvertreter kritisieren Politik

Kritik an Karfreitags-Regelung

Kritik von allen Seiten gab es daher auch an der von der Regierung gefundenen Karfreitags-Regelung, allen voran von Chalupka. So habe man dabei lernen können, etwa was Versprechen der Bundesregierung wert seien und wie eine Religionsgemeinschaft wieder zur Minderheit gemacht werde. Gekommen sei die Regelung zudem von Parteien, "die gerne mit dem Kreuz in der Hand Wahlkampf machen", so Chalupka.

Ebenso unglücklich mit der Karfreitags-Lösung zeigte sich Schönborn, der sich vor allem am Vorschlag des Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV) Georg Kapsch, einer Umwandlung aller Feiertage in Urlaubstage stößt. "Das halte ich für eine suboptimale Lösung." Vural wiederum stieß sich an der Absage von Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) an einen muslimischen Feiertag. Dies sei mit dessen Bekenntnissen bei der Angelobung wohl nicht vereinbar.