Wolfram Pirchner: Vom Vorabend-TV ins EU-Parlament

Othmar Karas (ÖVP)

Othmar Karas (61) ist seit 1999 ist Abgeordneter in Brüssel und tritt nun bereits zum dritten Mal bei einer EU-Wahl an. Er gilt im konservativen Spektrum gemeinhin als "Mr. Europa" - und wird versuchen, im pro-europäischen Wählerpool zu punkten. Kein Wunder also, dass er in seinem ersten Wahlkampfvideo dazu aufrief "gegen die Anti-EU-Populisten, die Europa zerstören wollen" zu kämpfen.