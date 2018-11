Sobotka: "Ich bekenne mich ganz bewusst zu Erziehung"

KURIER: Sie scheinen in Ihrer Rolle als Nationalratspräsident schon so angekommen zu sein, dass man ganz vergessen hat, dass Sie einmal Innenminister waren. Legen Sie es jetzt bewusst philosophischer an?

Wolfgang Sobotka: Jedes Amt hat ein eigenes Anforderungsprofil. Der Präsident des Nationalrates muss sich nicht jeden Tag zu jedem Thema äußern. Sollte er auch nicht.

Österreich begeht 2018 ein vielfältiges Gedenkjahr. Als Historiker scheinen Ihnen die Auftritte dazu speziell zu taugen.

Weil ich es im Sinne der Auseinandersetzung mit unserer Geschichte für wichtig halte. Wer sich nicht seiner Geschichte stellt, den stellt die Geschichte.