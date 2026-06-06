Hattmannsdorfer will Grünen Druck machen – und kontert Schellhorn

"Damit machen wir Energiewende-Projekte schneller, Verfahren schlanker und den Standort stärker", so Hattmannsdorfer via Aussendung. Ob eine Einigung mit den Grünen so schnell noch gelingen kann, gilt als offen. Dem Vernehmen nach will das Wirtschaftsressort in erster Linie den Druck in den Verhandlungen erhöhen.

Zäher Bürokratieabbau: Wer ist säumig?

Erneut unter Druck geriet zuletzt auch Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn. Dieser hätte eigentlich vor dem Sommer sein zweites Entbürokratisierungspaket präsentieren wollen – mit 150 neuen Vorschlägen. Die ersten 113 Maßnahmen wurden bekanntlich vergangenen Dezember vorgestellt. ÖVP und SPÖ, allen voran Hattmannsdorfer, erteilten Schellhorn jedoch eine Absage: Ein zweites Paket sei erst sinnvoll, wenn das erste umgesetzt sei.

Eine Ansage, die im Staatssekretariat für Ärger sorgte. Zwar seien erst 17 der 113 Punkte umgesetzt worden, allerdings würde die Umsetzung den Ministerien obliegen. Und hier sei das Wirtschaftsministerium (BMWET), mit 20 offenen Maßnahmen, am ehesten säumig.