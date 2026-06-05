Schellhorn kritisiert Ministerien: "Blockabfertigung" beim Bürokratieabbau

Seit Dienstag ist klar, dass Josef Schellhorn vor dem Sommer kein zweites „Entbürokratisierungspaket“ präsentieren wird – auch wenn der Neos-Staatssekretär das mehrfach angekündigt hatte. Er soll auch 150 neue Vorschläge in der „Pipeline“ haben. Das Problem: ÖVP und SPÖ haben dem Staatssekretär mitgeteilt, vor einem zweiten müsse das erste Paket umgesetzt werden. Hier beißt sich die Katze jedoch in den Schwanz, wie ein Bericht der Kronen-Zeitung zeigt. Im Dezember verkündete die Regierung 113 Maßnahmen zur Entbürokratisierung, umgesetzt wurden erst 17. Die Umsetzung obliegt aber nicht Schellhorn, sondern den Ministerien.

35 Maßnahmen seien zwar fachlich fertig, politisch aber noch nicht entschieden, heißt es – obwohl sie die Regierung bereits präsentiert hat. Demnach gibt es ein fertiges Konzept, Preisauszeichnungen bei Hotels zu vereinfachen oder den Flaschengebindezwang bei Almwirtschaften abzuschaffen. Welches Ministerium ist am ehesten säumig? In Wolfgang Hattmannsdorfers (ÖVP) Wirtschaftsressort sind noch 20 Maßnahmen offen, im Sozialministerium zwölf und im Justizministerium elf.