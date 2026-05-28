Neos-Staatssekretär Schellhorn: "Tu es nicht"

Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn plant ein Buch über seine Zeit in der Politik. Der "Arbeitstitel" lautet "Tu es nicht", wie Schellhorn im Interview mit der Wochenzeitung News verriet: "Ich glaube, das wird durchaus interessant. Vielleicht interessiert es aber auch nur mich und meine Enkel."

Schellhorn ist seit seinem Start als Staatssekretär in der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos mit Kritik des Boulevards konfrontiert. Gegen diese "Angriffe", die er "unter der Gürtellinie" verortet, habe er folgende Strategie entwickelt: "Ich spare mir den Psychotherapeuten und führe Tagebuch. Das wird zu einem Buch."