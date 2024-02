Wohnbauförderung als Körberlgeld für die Länder

In den Fokus bei der Debatte rund um den Wohnbau rückt auch der Wohnbauförderbeitrag, ein Teil der Lohnnebenkosten. Dieser Beitrag wird automatisch eingehoben, er beträgt derzeit bundesweit 0,50 Prozent für die Dienstgeber und 0,50 Prozent für die versicherte Person, somit insgesamt 1 Prozent der allgemeinen Beitragsgrundlage (bis zur Höchstbeitragsgrundlage).

Das Geld geht an die Bundesländer, die ja rechtlich seit 1989 für die Wohnbauförderung zuständig sind. Rund 1,3 Milliarden sind im Jahr 2022 für die Wohnbauförderung eingenommen worden. Dazu kommen aber noch die Rückflüsse aus den vergebenen Darlehen, die wieder in die Landesbudgets fließen. Laut IIBW (Institut für Immobilien, Wohnen und Bauen) seien damit 2022 rund 1,42 Milliarden in allen neun Bundesländern zusätzlich eingenommen worden.