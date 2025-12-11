Wie die Causa Wöginger die Koalition ins Trudeln bringt

Es war wohl bisher eine der größten Fehleinschätzungen von ÖVP-Chef Christian Stocker. Er war davon ausgegangen, dass mit der im Oktober abgeschlossenen Diversion die heikle Amtsmissbrauchscausa rund um seinen Klubchef August Wöginger ein für alle Mal vom Tisch sei. Die für viele unerwartete Wiederaufnahme des Verfahrens stürzt die Türkisen nun in gröbere Kalamitäten.

Während die Parteispitze nach wie vor Wögingers Unschuld beteuert und versichert, hinter dem Klubchef zu stehen, brodelt es vor allem in den Länder- und Teilorganisationen. Dort kritisiert man, dass man von der Parteispitze, namentlich von Generalsekretär Nico Marchetti, offiziell nicht ausreichend informiert worden sei, wie mit den jüngsten Entwicklungen umzugehen sei. „Um die Reihen dichtzumachen, ist aber ein gemeinsames Wording erforderlich“, sagt ein verärgerter Funktionär. So sei es kein Wunder, dass bis dato keiner der Länder-Granden öffentlich zur Unterstützung Wögingers ausgerückt sei. Etwa mit der Botschaft, dass er im Verfahren nun seine Unschuld beweisen könne.

Wöginger selbst setzt die Causa stark zu, schildern Parteikollegen. Denn auch zu Hause in seinem Wahlkreis würden ihm zunehmend Aggression entgegenschlagen.

Über Sporrer verärgert

Tief sitzt der Groll aber auch gegen den roten Koalitionspartner. Sei doch SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer in den Augen mancher Türkiser mitverantwortlich dafür, dass es überhaupt zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens gekommen sei. „Das wird innerkoalitionär sicher nicht ohne Konsequenzen bleiben“, so der Funktionär.

Im Falle einer Verurteilung würde Wöginger sein Mandat und damit den Klubvorsitz automatisch nur dann verlieren, wenn die Freiheitsstrafe mehr als sechs Monate unbedingt oder zwölf Monate bedingt überschreitet – was in seiner Causa eher unwahrscheinlich ist. Bei einer geringeren Strafe liegt es an Wöginger selbst, ob er sich zurückzieht.