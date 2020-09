Wo Türkis und Grün derzeit über Kreuz sind

Österreich produziert zuviel Plastikmüll, vor allem Plastikverpackungen. Klima- und Umweltministerin Leonore Gewessler will mit einem Drei-Punkte-Plan einerseits den Müllberg reduzieren, andererseits Strafzahlungen an die EU vermeiden. Dabei denkt sie an eine Quote für Mehrwegflaschen im Handel, ein Pfand auf Einwegflaschen und eine Abgabe für Erstellung und Import von Kunststoffen.

Der Gegenwind ist groß: Das sei so nicht im Koalitionspakt ausgemacht gewesen, heißt es in der ÖVP. Weder der Handel noch die Industrie seien über die Pläne erfreut. Zudem hatte Finanzminister Gernot Blümel schon im Juli darüber nachgedacht, die voraussichtlichen Strafzahlungen an die EU – ab 2021 etwa 160 Millionen Euro – einfach aus dem Budget mit Steuergeld leisten zu wollen.

Dass es ein No-Go für die Grünen wäre, Müll nicht zu vermeiden und einfach nur Strafe zu zahlen, dürfte inzwischen auch bei der ÖVP angekommen sein. Eine Lösung steht in der Koalition aus.

Öko-Steuern