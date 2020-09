Das Dilemma und die harten Worte

Ab und zu ist Offenheit in der Politik wohltuend. Dass eine Politikerin live im TV zugibt, dass sie moralisch vor einem unlösbaren Dilemma stehe, kommt jedoch selten vor. Der damalige SPÖ-Kanzler Werner Faymann musste einen Grenzzaun zum „Türl mit Seitenteilen“ erklären, weil er nicht zugeben wollte, dass er zwischen den Flügeln in der SPÖ und der ÖVP zerrieben wurde. Am Sonntag plauderte nun die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer offen aus, wie sich so ein Dilemma für sie und ihre Abgeordneten anfühlt. Sie meinte, dass die Grünen den rot-pinken Anträgen zur Aufnahme von Moria-Flüchtlingen ja zustimmen könnten, dann käme halt ein türkis-blauer Aufnahmestopp. Unbegleitete Kinder aus Moria würden nicht nach Österreich kommen. So oder so nicht.

Soll man etwas gegen seinen Willen tun, wenn es einem, wie Maurer sagt, „dabei das Herz zerreißt“, nur weil die Alternative noch schlimmer wäre (eine Frage der normativen Ethik)? Oder geht es den Grünen um Machterhalt, weil sie wissen, dass 90 Prozent ihrer Wähler wollen, dass Grüne regieren und nicht die Oppositionsbank drücken (politischer Pragmatismus)? Es stimmt wohl beides.