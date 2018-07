Wo Türkis-Blau im Verzug ist

Da wäre etwa das Anfang April avisierte Kopftuchverbot für Mädchen: Es gab einen Vorstoß der Regierungsspitze, eine heftige Debatte – aber noch kein Gesetz. „Vor Ferienbeginn“ werde man einen Entwurf vorlegen, hieß es damals. Laut Regierungskreisen sei die Sache aber „rechtlich nicht ganz einfach“.

Nun gibt es eine Wende. FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kündigte am Wochenende an, mit den Bundesländern noch im Sommer eine sogenannte 15a-Vereinbarung abzuschließen. Einen Vorschlag für eine Regelung in elementaren Bildungseinrichtungen soll es in den kommenden Wochen geben. Man wolle Kinder vor Symbolen und Kleidungsstücken schützen, die einen negativen Einfluss auf ihre Entwicklung im Kindesalter haben, heißt es in einer Unterlage aus Straches Büro.

Die SPÖ hält die Kopftuchverbot-Initiative für ein Ablenkungsmanöver von „Lohnraub“ und 60-Stunden-Woche, sagte gestern Bundesgeschäftsführer Max Lercher.

Schwierig gestaltet sich die rechtliche Umsetzung eines anderen Wahlkampfschlagers: der Kürzung der Mindestsicherung. Bei der Regierungsklausur in Mauerbach im Mai wurde lediglich eine „Punktation“ der Regelung präsentiert. Das Versprechen, vor dem Sommer ein Gesetz der rechtlich komplizierten Reform vorzulegen, musste Türkis-Blau brechen.