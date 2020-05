Wo bleibt der gläserne Finanzbeamte?

Das geplante zentrale Kontenregister sei ein großer Fortschritt, die in Zukunft wesentlich erleichterte Konteneinschau durch Finanzbeamte gehe aber – rechtsstaatlich gesehen – viel zu weit. Diese Sicht teilen Experten wie Ex-Rechnungshof-Präsident Franz Fiedler in der Kleinen Zeitung oder Steuerberater-Präsident Klaus Hübner im Gespräch mit dem KURIER. Selbst so klare Befürworter für das Aus des Bankgeheimnisses, wie die Vertreter von Attac, fordern Vorkehrungen gegen Missbrauch bei Kontoabfragen – bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen (wie etwa beim Melderegister).

Hübner sagt: "Wir sind für die Betrugsbekämpfung. Wir unterstützen Maßnahmen gegen den Steuerbetrug. Aber das Recht zur Kontenöffnung ist ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre. Es besteht die Gefahr des Missbrauchs. Es dürfen nicht wegen einiger weniger die Konten von Millionen Bürgern frei einsehbar sein."