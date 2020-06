Die Russen scharen sich um ihren Präsidenten

In der Tat: In Zeiten von Pest und Cholera schart sich die Nation ja oft auch um ungeliebte Führer. Wladimir Putin dagegen ist in Russland nach wie vor extrem populär.

Zwar verliert der russische Rubel Tag um Tag an Wert. Sinkende Ölpreise gefährden Moskaus ambitionierte Sozial- und Infrastrukturpläne, westliche Sanktionen wegen der Ukraine-Krise bringen Unternehmen in Schieflage, der Bürger fürchtet eine neuerliche Entwertung seiner Spargroschen und stöhnt über die Preise in den Supermärkten. Seit Russland sich für die Sanktionen des Westens mit einem Embargo für EU-Lebensmittel rächte, muss Iwan Normalverbraucher für Fleisch bis zu 40 Prozent mehr berappen.

Auf die hohen Zustimmungsraten für den Kremlherrscher schlägt das indes bisher kaum durch. Sogar beim Lewada-Zentrum – Russlands derzeit einzigem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut – wollten Ende September immerhin noch 49 Prozent aller Stimmberechtigten Putin bei den nächsten Präsidentenwahlen im Amt bestätigen. Bei denjenigen, die nach eigenen Angaben hundertprozentig auch zur Teilnahme an der Abstimmung entschlossen sind, waren das sogar 83 Prozent.