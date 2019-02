WKÖ-Tauschgeschäft: Papamonat für Änderungen beim Mutterschutz

Neue EU-Richtlinie in Arbeit

Gleitsmann, der die Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit in der Wirtschaftskammer leitet, verwies im Gespräch mit der APA darauf, dass auf EU-Ebene eine neue Richtlinie zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit auch ein kurzer Vaterschaftsurlaub diskutiert wird. Man erwarte also noch im Februar eine europäische Vorgabe, an der sich dann die österreichische Diskussion zum Papamonat ausrichten solle. Dann könne man auch andere Forderungen besprechen.