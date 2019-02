Papamonat? Eine Frage der Bezahlung

Um den unbezahlten Papamonat für Jungväter zu attraktivieren , gibt es seit März 2017 den Familienzeitbonus. Rund 700 Euro bezahlt die Krankenkasse für einen Monat. Der Erfolg ist überschaubar: Nur sechs Prozent nehmen das in Anspruch. Wie kann man also mehr Väter in den Papamonat locken?

Dazu lohnt ein Blick in andere EU-Länder: In Litauen besteht Anspruch auf 30 Tage Sonderurlaub bei bis zu 100 Prozent Gehalt, was von fast 100 Prozent der Väter in Anspruch genommen wird. In Estland geht immerhin die Hälfte mit vollen Bezügen für zehn Tage in Papaurlaub.