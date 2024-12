Barometer: Interesse an Wissenschaft sinkt in Österreich

73 Prozent der Befragten (1.000 Online-Befragungen/500 telefonische Befragungen von Personen ab 16 Jahren zwischen Oktober und November 2024) geben an, der Wissenschaft "sehr stark" oder "stark" zu vertrauen. Dieser Wert ist exakt so hoch wie 2023 und höher als im Nachbarland Deutschland .

In Österreichs größtem und wichtigstem Nachbarland Deutschland geben in Relation lediglich 55 Prozent der Befragten an, den Wissenschaftern zu vertrauen. Auch die Zahl jener, die sich als wissenschaftsskeptisch deklarieren, ist in Österreich geringer als in Deutschland.

"Drei Viertel vertrauen der Wissenschaft, um ein Viertel müssen wir kämpfen. Der überwiegende Teil der Menschen in diesem Land ist überzeugt, dass Wissenschaft etwas Gutes, Redliches und Nützliches ist", sagt ÖAW-Präsident Heinz Faßmann.

Die weiteren Ergebnisse der Umfrage würden einen klaren Auftrag beinhalten, so Faßmann in einer entsprechenden Aussendung. Der Grund: Das Interesse an Wissenschaft und Forschung ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig.