Strombonus, Klima-Studie: Woher nimmt Hattmannsdorfer die Millionen?

Der Bonus orientiert sich am Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz (SAG). Dieses galt bereits 2022, damals noch mit einem Volumen von 185 Millionen Euro. Die neue Version ist noch nicht beschlossen: „Bedingt durch die aktuellen Ereignisse in Graz ist die Behandlung im Ministerrat nach hinten verschoben“, heißt es aus dem Ministerium auf KURIER-Anfrage. Aber woher nimmt Hattmannsdorfer, der ebenso sparen muss, insgesamt 150 Millionen?

Da gäbe es erstens den Industriestrom-Bonus . Die Hilfe für Betriebe kommt nach der Verkündung des türkis-rot-pinken Sparbudgets durchaus überraschend. Je 75 Millionen Euro können energieintensive Unternehmen heuer und 2026 beantragen. Das Geld ist allerdings an Bedingungen geknüpft: Im Gegenzug müssen sich die Förderwerber zu Investitionen in die Energieeffizienz verpflichten. Das kann etwa die Reduzierung des Stromverbrauchs, der Ausbau der Strom-Eigenproduktion oder der Speichertechnologien sein.

Man greife auf „vorhandene, nicht gebundene Mittel im Bereich der in den letzten Jahren üppig dotierten Energieförderungen zurück“, heißt es aus dem Ministerium. In den vergangenen Jahren sei für „Energieförderprogramme sehr viel Geld budgetiert, jedoch sehr wenig ausbezahlt“ worden. „Wir reduzieren keine Auszahlungen oder Programme, sondern passen die zur Verfügung zu stellende Liquidität den Förderansuchen an, wodurch die Auszahlungszeiträume nach hinten verschoben werden.“

Demnach schichtet das BMWET bereits budgetierte Mittel um.

Erneute Prüfung der Klimaförderungen

Weniger klar ist die Situation bei der Evaluierung der Energie- und Klimaförderungen. Angekündigt und öffentlich ausgeschrieben hat das Ministerium den Auftrag Anfang April. Den Zuschlag erhielt das Prognos Institut in Berlin.

Aber ist diese Analyse überhaupt noch nötig? Österreichs Klima- und Energieförderungen haben jüngst bereits Finanzministerium (BMF) und Fiskalrat ausführlich geprüft. Fazit: Diverse Maßnahmen von Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), wie der Heizkesseltausch, waren ineffizient.