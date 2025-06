Industrie-Bonus soll Betriebe um 150 Millionen Euro entlasten

Österreichs Industrie steckt in der Krise. Ende 2024 verzeichnete sie den EU-weit größten Produktionsrückgang. Aus Sicht von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sind dabei weiterhin die Stromkosten ein großes Problem.

Diese sind zwar auf ein Viertel des Niveaus von 2022 gesunken, aber: Im Gegensatz zu vergleichbaren EU-Mitgliedsstaaten kompensiert Österreich der Industrie derzeit die Mehrkosten durch die CO 2 -Bepreisung nicht – ein Standortnachteil. Hattmannsdorfer will deshalb in den nächsten Wochen einen „Industriestrom-Bonus“ durch den Ministerrat bringen will.

Die Eckpunkte