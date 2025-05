"Teilzeitmodus": Wird in Österreich zu wenig gearbeitet?

Ja. Laut Eurostat liegt Österreich mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 33,9 Wochenstunden auf dem vorletzten EU-Platz. Nur die Niederländer arbeiten mit 32,1 Stunden noch kürzer. Die Teilzeitquote ist in den vergangenen zehn Jahren in Österreich um etwa 30 Prozent gestiegen. Bei den Frauen liegt sie bei rund 50, bei Männern bei 12 Prozent der Erwerbstätigen. Am längsten arbeiten mit 39,8 Wochenstunden die Griechen.

Was sind die Gründe für die hohe Teilzeitquote?

Laut der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung ist das Vollzeitstellen-Angebot kaum ein Problem. Sondern? Rund ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen wünschen sich Teilzeitarbeit. Bei den Frauen ist die Kinderbetreuung nur ein Grund: Demnach wünschen sich sogar mehr Frauen ohne zu betreuende Kinder eine Teilzeitbeschäftigung als betreuungspflichtige Frauen. Auch andere Untersuchungen stützen den Trend zur freiwilligen Teilzeit.