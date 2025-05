Hattmannsdorfer: "Ich halte nichts von klassenkämpferischen Parolen“

Sie haben vor Ort mehrmals den Fleiß der Japaner gelobt – der in der Realität bedeutet, dass eine hohe Anzahl an Überstunden und kaum Urlaub Usus sind, dass Menschen im Stehen in der U-Bahn einschlafen, die Suizidrate hoch ist .

Es geht mir um das Mindset, dass Fleiß, Erfindergeist und Internationalität die Grundlage sind für wirtschaftlichen Erfolg. Wenn wir uns in Österreich im Teilzeit-Modus befinden, werden wir unseren Wohlstand nicht halten können. Deshalb brauchen wir wieder Anreize und ein klares Commitment, dass Leistung gesellschaftlich erwünscht ist und honoriert wird. Das tun wir in der Regierung, indem wir die Bildungskarenz abgeschafft haben, die in Wahrheit ein staatlich gefördertes Auszeitmodell war, durch eine steuerfreie Mitarbeiterprämie, und eine Leistungs-Flattax für das Arbeiten im Alter, die nächstes Jahr kommt.

In Richtung welcher Länder soll sich Österreich noch orientieren?

Wir brauchen in der Europäischen Union eine Grundsatzdiskussion, wie wir den Binnenmarkt der Zukunft gestalten wollen. Der endet nicht zwingend mit den Kontinentalgrenzen. Wir müssen uns Partner suchen, die ähnlich strukturiert sind, ähnliche Produktstandards haben. Ich denke da an Kanada im Bereich Maschinenbau, an Israel in der Pharmaindustrie.