Van der Bellen in Japan: Kaiser, Kronprinzessin und die Sängerknaben

Worüber die beiden im Kaiserpalast gesprochen haben, verrät er nicht. "Es ist strikter Usus in Japan, dass man im Nachhinein nichts erzählt." Nur so viel: "Es handelte sich nicht um Weltpolitik."

Apropos Wien: "Kiko", wie sie hier in Japan genannt wird, hat als Kind zwei Jahre in Wien gelebt, weil ihr Vater als Professor in Laxenburg tätig war. Die Familie der heute 58-Jährigen hat damals im Bezirk Hietzing gewohnt, Kiko erinnerte sich beim Plaudern mit Van der Bellen noch an die 62er-Bim-Linie.

"Austria! Mozart!" Österreich hat, so scheint's, hier in Japan ohnehin Kultstatus. Mit wem man auch spricht - auf der Weltausstellung, die gerade in Osaka auf einer künstlich angelegten Insel läuft, auf der Straße, in den Lokalen: "Austria" kennt jeder. Der nächste Satz hat dann meistens etwas mit Mozart oder Schloss Schönbrunn zu tun. Laut einer Studie assoziieren acht von zehn Japanern Österreich mit Kultur und Musik - und das ist für viele auch das Motiv Nummer eins, um nach Österreich zu reisen. Der Touristenstrom aus Japan hat in den vergangenen Jahren um rund ein Drittel zugelegt - das Niveau vor Corona ist aber noch nicht wieder erreicht. Rund 237.000 Nächtigungen gingen im Vorjahr auf Gäste aus Japan zurück.