Wirtschaftsminister will in Japan "enormes ungenutztes Potenzial" aktivieren

Nach der nö. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner macht sich kommende Woche Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit einer Delegation der Wirtschaftskammer auf nach Japan. Die gemeinsame „Wirtschaftsmission“ findet anlässlich des Besuchs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt.

Am Mittwoch will Hattmannsdorfer im japanischen Wirtschaftsministerium in der Hauptstadt Tokio ein „Memorandum of Cooperation“ unterzeichnen. Dieses sei ein „klares Bekenntnis zur strategischen Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Green Tech, Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft und Start-ups“, wie es heißt.

Tags darauf, Donnerstag, geht es mit dem Schnellzug Shinkansen nach Osaka zur Weltausstellung weiter. Am Freitag findet ein „Österreichischer Nationentag“ statt, musikalisch begleitet durch die Wiener Sängerknaben und eine Original-Geige von Wolfgang Amadeus Mozart.

Der dritte Stopp der fünftägigen Reise lautet Himeji. Die dortige Burg aus dem 17. Jahrhundert wird per Unterstützungserklärung zur „Schwester“ von Schloss Schönbrunn in Wien.