Ist das türkis-rot-pinke Sparpaket wirklich "unsozial"?

Hier muss man unterscheiden: In absoluten Zahlen treffen die Sparmaßnahmen Besserverdiener am stärksten. Die einkommensstärkste Zehntel der Bevölkerung schultert heuer 14 Prozent jener Maßnahmen, die sich auf das Haushaltseinkommen auswirken. Auf das unterste Zehntel entfallen acht Prozent. Aussagekräftiger ist aber, wie stark die Haushalte relativ, also im Verhältnis zu ihrem Einkommen, belastet sind. Und hier ist es genau umgekehrt. Während das oberste Einkommenszehntel heuer „nur“ 0,4 Prozent weniger zur Verfügung hat, sind es beim untersten 2,3 Prozent. Im Durchschnitt aller Gruppen stehen heuer übrigens 0,8 Prozent weniger zur Verfügung.