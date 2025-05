Budgetexperte zu Sparkurs: "Das darf nicht der letzte Schritt gewesen sein"

Die Zeit der Finanzkrise war mindestens so wild. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, was sich jetzt in der Johannesgasse abspielt.

Die tatsächliche Machtverteilung in Österreich entspricht nicht der verfassungsmäßigen. Die Landeshauptleute sind in einer unglaublich starken Position und haben es bisher immer geschafft, alle Reformbemühungen abzuschmettern, die über das Symbolische hinausgehen.

In Österreich gibt es eine bestimmte Herde heiliger Kühe, die man nicht angreift. Ich hoffe, das passiert endlich in den nächsten Jahren. Meine Erfahrung ist: Es muss leider Feuer auf der Hütte sein, damit sich etwas bewegt. Der Budgetpfad, der jetzt vorgestellt wurde, ist nur das absolute Minimum. Das darf nicht der letzte Schritt gewesen sein.

Bei politischem Willen ist es ambitioniert, aber machbar, bis 2029 im Föderalismus schrittweise weitere zwei Prozent des BIP einzusparen. Das wären im Endausbau zehn Milliarden Euro pro Jahr. Mit fünf Milliarden reduziert man das Defizit, die andere Hälfte fließt in Offensivmaßnahmen – etwa in die Bereiche Infrastruktur, Klimaschutz, Soziales oder Sicherheit.

Konsens kann man herstellen, wenn der Druck groß genug ist. Wir brauchen keine Kommissionen mehr, sondern eine Klausur: Eine kleine Gruppe hochrangiger Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden sollte sich zuerst ein Einsparungsziel setzen und sich dann mit Expertinnen und Experten so lange zurückziehen, bis weißer Rauch aufsteigt. So eine Föderalismusklausur müsste man jetzt vorbereiten, im Frühherbst angehen und bis Jahresende legistisch umsetzen, 2026 dann technisch vorbereiten und 2027 treten die Reformen in Kraft.

Im Wesentlichen gibt es drei Gründe. Erstens kommen die meisten Bundes-Abgeordneten nicht über die Bundes-, sondern über die Landesliste ins Parlament, das schafft Loyalitäten zu den Ländern. Zweitens geht ein wesentlicher Teil der Parteienförderung an die Landesparteien, drittens steht es in jedem Parteivorstand 9:1 gegen den Bund.

Experten wie Sie sprechen das seit Jahrzehnten an. Warum sind die Länder so stark?

Ja. Zum Beispiel 1996, zur Ermöglichung der damaligen Koalition. Oder 2010, bei der Klausur der Bundesregierung in Loipersdorf. Wir haben vor der Klausur jedem Ministerium eine Ausgaben-Obergrenze gesetzt. Die gesamte Bundesregierung ist dann an einem Tisch gesessen. Das Ergebnis: Alle mussten einsparen, niemand ist ausgekommen.

Welche Charakterzüge muss ein Finanzminister haben, um in so einer Situation das Erforderliche durchzusetzen?

In meiner Zeit haben die Beamten natürlich gewusst, wenn es in die falsche Richtung geht. Das haben sie der Politik dann mit aller Deutlichkeit mitgeteilt. Und zwar schriftlich, das mögen die Minister gar nicht. Ich gehe davon aus, dass die Beamten das wieder gemacht haben und die Ressortleitung informiert war.

Hat Marterbauer die richtigen Eigenschaften?

Ich denke ja. Und er hat auch den Vorteil, dass er alt genug ist. Er muss nachher nichts mehr werden.

Und er hat vor einem EU-Defizitverfahren „keine Angst“. Sehen Sie das ähnlich?

Es ist sogar eine Chance. Wenn man selbst nicht ausreichend in der Lage ist, Probleme zu lösen, braucht man manchmal einen Stupser von außen. Er sollte nur nicht so heftig sein, dass gleich unser Rating in Gefahr ist.

Hat es Sie überrascht, dass die ÖVP als angebliche Sparpartei in den letzten fünf Jahren mehr Geld verteilt hat als niemand sonst in der Zweiten Republik?

Natürlich muss man in einer Extremsituation wie Covid helfen, aber Geld war abgeschafft. Ich bin bekannt als jemand, der auch der SPÖ gegenüber nicht unkritisch ist. Aber meine Erfahrung ist: Die ÖVP redet immer vom Sparen, tut es aber nicht. Zumindest nicht bei ihrer Kernklientel. Damit kommen wir nicht weiter.

An welchen Finanzminister haben Sie eigentlich die besten Erinnerungen? Ich traue mich vorwegzunehmen: Die Antwort ist nicht Karl-Heinz Grasser.

Nein, ist sie nicht. Extrem gute Erinnerungen habe ich an Ferdinand Lacina. Er kennt sich unglaublich gut aus, ist ein bescheidener und liebenswerter Mensch. Ich kann mich noch erinnern, als er mich einmal um halb 5 in der Früh nach langen Getreidepreisverhandlungen mit den Bauern in seinem klapprigen, alten Auto nach Haus geführt hat. Das habe ich bei keinem anderen Minister erlebt. Ebenso bescheiden und sympathisch war Rudi Edlinger, ein Autodidakt in Finanzfragen, aber mit gutem Riecher für das finanziell Leistbare.