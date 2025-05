Die Wirtschaft muss warten: Es regiert das "Prinzip Hoffnung"

Gestrichen werden hauptsächlich Maßnahmen, die es in dieser Form nie hätte geben dürfen: Klimabonus für alle, nicht treffsichere Klimaförderungen oder die Bildungskarenz. Dass die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionisten sich dem Niveau der arbeitenden Bevölkerung nähern, ist auch kein Ausdruck „sozialer Kälte“, wie FPÖ und Grüne andeuten – sondern nur fair. Kurzum: All das hätten auch vergangene Regierungen umsetzen können, eigentlich sollen.

Senkung der Lohnnebenkosten

Österreich zählte schon bisher zu den EU-Staaten, in denen vom Bruttolohn am wenigsten übrig bleibt. Und, zur Erinnerung: ÖVP und Neos haben in ihren Wahlprogrammen eine Abgabenlast von 40 Prozent versprochen, also das Gegenteil. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ab 2027 steht unter „Budgetvorbehalt“ zwar im Regierungsprogramm“. Um diese finanzieren zu können reichen die Einsparungen, Stand heute, aber nicht aus.