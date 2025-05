Comeback der "kalten Progression": Wen das trifft, wem es hilft

Kalte Progression gibt es in progressiven Steuersystemen wie dem österreichischen. Diese haben Tarifstufen: Bis 13.308 Euro Jahreseinkommen zahlen Sie keine Lohnsteuer, bis zur Grenze von 21.627 dann 20 % – und so weiter. Nun steigen die meisten Löhne jährlich im Ausmaß der Inflation. Werden gleichzeitig die Tarifstufen nicht an die Inflation angepasst, zahlt man anteilsmäßig höhere Steuern als im Vorjahr. Netto bleibt also weniger übrig – und das ist die kalte Progression.