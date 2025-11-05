Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach Tagen der öffentlichen Empörung reagiert jetzt die Wirtschaftskammer (WKO) und reduziert die umstrittene, am Montag publik gewordene Gehaltsanpassung für ihre Mitarbeiter deutlich. Anstelle der automatisierten Erhöhung von 4,2 Prozent wird es eine viel geringere Anpassung von 2,1 Prozent geben. Sie liegt damit unter der aktuellen Inflationsrate. "Was rechnerisch korrekt wäre, muss nicht immer das richtige Signal sein. Deshalb habe ich mich entschieden, ein Machtwort zu sprechen und in den laufenden Prozess einzugreifen. Das Ergebnis ist ein österreichweit gemeinsamer Weg", sagt WKO-Präsident Harald Mahrer.

Die geplante Anpassung von 4,2 Prozent hatte zu massiver Kritik geführt. War es doch die WKO, die zuletzt angesichts der tristen Wirtschaftslage immer wieder an die Arbeitnehmer appelliert hatte, bei den anstehenden Lohnverhandlungen Zurückhaltung zu üben und unter der Inflationsrate abzuschließen. Nun entstand der Eindruck, dass sich die Kammer selbst nicht an die eigenen Vorgaben hält. Wie berichtet, hatten dies selbst die Regierungsparteien SPÖ und Neos scharf kritisiert.

Mahrer verlangte Entscheidung Seitens der Kammer erklärt man noch einmal den Berechnungsschlüssel, der ursprünglich zu der über der Inflation liegenden Erhöhung geführt hatte. Die Wirtschaftskammer passe ihre Gehälter immer mit einem Jahr Abstand zu den Kollektivvertragsverhandlungen an. Diese Verzögerung um ein Jahr verhindere, dass die WKO mit ihren Entscheidungen, Einfluss auf KV-Verhandlungen nimmt und damit zur Messlatte werden könnte. Nach der bisherigen, von allen Fraktionen 2024 beschlossenen Berechnungsmethode, wäre das Gehaltsplus rechnerisch gerechtfertigt gewesen, da es sich an den hohen Abschlüssen des Vorjahres orientierte. Die bisherige mediale Diskussion wurde um den Anpassungsfaktor geführt. Dieser ist relevant für das Budget 2026, das noch nicht beschlossen wurde. "Daher habe ich verlangt, dass genau jetzt eine Entscheidung vor finalen Budgetbeschlüssen zu treffen ist", erklärt Mahrer.