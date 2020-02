Wirtschaftskammer: Hochspannung in Wien und beim Match um Platz 2

Was macht die Kammer-Wahl 2020 relevant?

Vor allem die Situation in Wien. Hier kämpft Kammerpräsident Walter Ruck um seine absolute Mehrheit. Schon 2015 war es sehr knapp (50,6 Prozent). Wird Ruck aber gestärkt, soll er Ambitionen haben, Finanzminister Gernot Blümel an der Spitze der Wiener ÖVP abzulösen. Eine große Koalition in Wien gilt dann als eine Denkvariante.

Wie steht es um die anderen Fraktionen?

Spannend wird auch das Match um Platz 2 zwischen dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (2015: 10,8 Prozent) sowie der Grünen (9,1 Prozent) und Freiheitlichen Wirtschaft (9,4 Prozent).

Die roten Wirtschaftstreibenden unter Christoph Matznetter müssen ihren zweiten Platz verteidigen, um sich als Oppositionskraft in der Kammer zu behaupten.

Die Grüne Wirtschaft unter Sabine Jungwirth (Lebensgefährtin von Werner Kogler) will nach der Regierungsbeteiligung auch in der Wirtschaftskammer bundesweit Fuß fassen. Schwieriger wird es für die Blauen unter Matthias Krenn – nicht nur wegen der Turbulenzen in der Bundespartei. Krenn hatte als Bürgermeister von Bad Kleinkirchheim mit einem der ersten Corona-Verdachtsfälle zu kämpfen und muss als Obmann der neuen Österreichischen Gesundheitskasse den Dauerstreit um das erwartete Milliardendefizit schlichten.