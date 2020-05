Sind die Deutschen schuld? Oder wir selbst?

"Desaster" und "Albtraum" – Frankreichs Arbeitsrecht ist aus Sicht österreichischer Investoren schwer reformbedürftig. Kündigungen seien fast unmöglich, kritisiert Kari Kapsch, Vorstand der Kapsch AG: "Da sind wir in Österreich ein Schlaraffenland." In Frankreich gelten strenge soziale Kriterien: "Sie müssen junge Unverheiratete kündigen, die alten Verheirateten bleiben ihnen. So schafft man keine vernünftige Personalstruktur."

Der strenge Schutz habe aber auch für Arbeitnehmer "perverse Effekte", sagt Ernst Lemberger, der mit der Montana Holding eine "kleine Aerospace-Gruppe" aufgebaut hat: 9 von 10 neuen Arbeitsverträgen seien befristet.

Generell sei die Grande Nation aber besser als ihr unternehmensfeindlicher Ruf, war der Tenor bei der Veranstaltung der französischen Botschaft mit der Wirtschaftskammer Österreich. Streiks und Fabrikbesetzungen: Ja, das komme vor. "Trotzdem sind meine französischen Unternehmen die mit Abstand profitabelsten", so Lemberger. Die 35-Stunden-Woche existiere nur auf dem Papier. "Stimmt: Vor 9 Uhr ist selten wer da. Dafür treffen Sie die Mitarbeiter auch am Freitag noch um 18 Uhr. Versuchen Sie das in Österreich", so Kapsch.

Der Botschafter in Wien, Pascal Teixeira da Silva, betonte den Pariser Reformwillen. So werde etwa die Körperschaftssteuer bis 2020 von 33,25 auf 28 Prozent sinken. Die Verkehrsinfrastruktur, üppige Forschungsförderungen, gute Ingenieure – all das spricht laut Investoren für das Land. Und die Weltoffenheit. Kapsch: "Mit Franzosen in Indien zu arbeiten hat eine andere Qualität. Österreicher tun oft, als wäre Budapest eine Weltreise."