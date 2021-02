Wirtschaft drängt mit Gipfel auf weitere Öffnungsschritte

Mit dem Öffnungsgipfel fordert die Wirtschaft vor allem Planungssicherheit - immerhin gehe es, so Mahrer, um "tausende Jobs".

Die Wirtschaft hat im Wesentlichen zwei Argumente an der Hand: Zum einen würden die Öffnungsschritte auch dazu beitragen, dass noch mehr getestet wird. Und zum anderen seien die Infektionszahlen momentan zwar im Steigen begriffen, aber längst nicht am "Explodieren" oder auf einem Niveau, das die Situation in den Spitälern besorgniserregend mache.

Stimmen aus der Politik

Zuletzt gab es auch Stimmen aus der Politik, die sich für weitere Öffnungsschritte stark gemacht haben. Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist es denkbar, die Gastronomie unter dem Motto "Mit Test zum Wirt" ab Mitte März zu öffnen. Mit einer konsequenten Teststrategie sollte es jedenfalls spätestens zu Ostern so weit sein, sagte sie am Mittwochabend.

Ginge man allein nach den aktuellen Zahlen der Infektionen, "wären wir in Österreich von weiteren Lockerungen weit entfernt", so Mikl-Leitner. Aber der "Tunnelblick" allein auf die Infektionszahlen sei ein unvollständiger. "Für ein Gesamtbild muss man auch die Situation in unseren Spitälern mit einbeziehen. Und da sehen wir: Die Zahl der schweren Krankheitsverläufe geht seit Wochen laufend zurück." Das liegt der Landeshauptfrau zufolge zu einem guten Teil daran, dass in Österreich sehr viel getestet werde.