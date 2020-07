Wirecard: Ex-Vorstand Marsalek soll Strache getroffen haben

Zementfabrik-Deal in Libyen

Marsalek, der vor Jahren die Absicht zum Aufbau einer Miliz in Libyen gehabt haben soll, hat der Financial Times zufolge über einen durch die Kontrollbank besicherten Zementfabrik-Deal in Libyen 20 Millionen Euro erhalten. Bis 2015 soll die Libyan Cement Company LCC dem österreichischen Baustoffunternehmen Asamer gehört haben.

Bei den 20 Millionen Euro soll es sich um einen Schuldenerlass gehandelt haben, den so die Financial Times am Wochenende „der österreichische Staat“, also die auf Außenhandelsfinanzierungen spezialisierte Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), im Jahr 2017 als Darlehen für LCC gewährt habe. Das Geld sei an den Österreicher Marsalek ausgezahlt worden, geht laut der Zeitung aus Unterlagen der Münchner Beratungsfirma Wieselhuber & Partner hervor, die für das Baustoffunternehmen Asamer gearbeitet habe. Eine „Abschreibung wegen Uneinbringlichkeit“ im Ausmaß von 20,768 Mio. Euro für Libyen scheint auch tatsächlich im Kontrollbank‐Jahresbericht für das Jahr 2017 auf Seite 24 auf.

„Ja, es hat damals einen Schadensfall in Libyen gegeben der ist so wie alle Schadensfälle in verschiedenen Ländern im Geschäftsbericht ersichtlich“, hieß es am Montag aus der OeKB zur APA. Nähere Angaben zu Kundengeschäften oder Schadensfällen dürfe man nicht machen, man unterliege dem Bankgeheimnis, so die OeKB.