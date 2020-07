ÖVP-FPÖ: Streit um blaue oder schwarze Wirecard-Netzwerke

Die ÖVP sei offenbar sehr nervös, wenn sie nur eine halbe Stunde nach seiner Pressekonferenz zu einer eigenen einlade, meinte Christian Hafenecker, FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer der Partei im Ibiza-U-Ausschuss.

Hafeneckers Thema an diesem Montagvormittag: jahrelange intensive Beziehungen zwischen der ÖVP und dem zuletzt für Schlagzeilen sorgenden Finanzdienstleistern Wirecard. Um davon abzulenken, werfe die ÖVP "Nebelgranaten", mit denen eine Wirecard-FP-Achse unterstellt werden sollte. Die laut Hafenecker natürlich nicht existiert.

"Schwarzer Faden"

Zu diesem "schwarzen Faden" gehört aus FP-Sicht zunächst Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Dieser war Mitglied der Strategiestabstelle "Think Austria" im Bundeskanzleramt zur Zeit der Regierung Kurz I (ÖVP-FPÖ). Der von der Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler geleitete Thinktank wurde auch unter der Regierung Kurz II (ÖVP-Grüne) weitergeführt - laut Hafenecker habe sich Braun erst Ende Juni aus dem Gremium ("eines der intransparentesten der Republik"; Hafenecker) zurückgezogen. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz habe bis zuletzt den Kontakt zu Braun aufrechterhalten. Laut Bundeskanzleramt war Braun allerdings seit Antritt der jetzigen Regierung nicht mehr in der Stabstelle tätig. Nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Braun wegen Bilanzfälschung distanzierte sich Kurz jedenfalls öffentlich von Braun.

Braun hat auch an die ÖVP gespendet, "gestückelt wie (die Mäzenin und Kunstsammlerin; Anm.) Heidi Horten", wie Hafenecker anmerkte - gemeint also quasi am Rechnungshof vorbei. Diese Parteispenden hätten Sebastian Kurz entscheidend dabei geholfen, 2017 die Macht in der ÖVP zu übernehmen.