Wimmer: "Der Kanzler will den 1. Mai in Misskredit bringen"

Es ist kein Zufall, dass der Bundeskanzler immer vom 1. Mai spricht, an dem Handel und Dienstleistungen wieder ermöglicht werden sollen. Sebastian Kurz wählt seine Worte mit Bedacht und er weiß ganz genau: An diesem Tag ist der Staatsfeiertag. Trotzdem hält er daran fest und spricht vom 1. Mai. Warum? Er will damit etwas bewirken. Ich unterstelle ihm: Er will den 1. Mai in Misskredit bringen.