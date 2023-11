Von „Willkommen Österreich“ zu Willkommen Europa: Wolfram Pirchners Start in Brüssel

„Kein Seniorenbashing“

Für Senioren will sich der 65-Jährige auch in Brüssel besonders einsetzen. Dass im EU-Parlament etwa Entwürfe für eine Führerschein-Reform kursieren, die älteren Menschen regelmäßige Überprüfungen abverlangen würden, das empört Pirchner richtig: „Ein Diskriminierung von Seniorinnen und Senioren“. Solches „Seniorenbashing“ würde den Fakten nicht entsprechen. Die Unfallstatistiken würden andere Altersklassen anführen.

In innenpolitische Querelen will sich Pirchner derzeit auf keinen Fall einmischen. Seinen Abgeordneten-Kollegen Othmar Karas „schätze ich sehr“, zu dessen Kritik an der EU-Skepsis der ÖVP in Wien sagt er nicht mehr als, „dass jeder seine Meinung haben darf“.

EU-Skepsis lockern

So selbstverständlich aber, wie vor allem junge Menschen meinten, seien die Vorzüge des gemeinsamen Europa nicht. Er selbst könne sich noch gut an die nächtlichen Grenzkontrollen am Brenner erinnern: „Das müssen wir den Jungen erzählen, vielleicht kann man die EU-Skepsis damit ein bisschen lockern.“