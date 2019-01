Wiens Polizei-Vorschlag ist für Kickl "Faschingsscherz"

Das angespannte Verhältnis zwischen Wien und dem Bund spitzt sich weiter zu. Nachdem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ am Dienstag sein Angebot bekräftigt hatte, die Wiener Polizei in die Zuständigkeit der Stadt zu übernehmen, reagierte Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) im ORF-Report so: "Ich halte die Aussage des Wiener Bürgermeisters für einen Faschingsscherz, wenn auch einen unpassenden."

Auch die von Ludwig geforderte flächendeckende Waffenverbotszone in Wien lehnt Kickl ab und ätzte: "Offensichtlich hat er kein Vertrauen in die Polizei." Diese kenne jedoch die Hotspots und konzentriere sich auf diese.