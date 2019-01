Waffenverbotszonen: Zwei Bereiche in Wien ab Februar geplant

In Wien könnten bereits im kommenden Monat zwei Waffenverbotszonen eingerichtet werden. Derzeit sind Bereiche am Praterstern und Teile vom Donaukanal-Treppelweg am Franz-Josefs-Kai bei der U-Bahn-Station Schottenring in Planung, hieß es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion. Für das Inkrafttreten werde der 1. Februar angepeilt. Die Bevölkerung soll zuvor "umfangreich" informiert werden.

Der Treppelweg Höhe Schottenring könnte "möglicherweise beidseitig des Donaukanals" zur Waffenverbotszone werden, erläuterte Polizeisprecher Paul Eidenberger. "Die genauen geografischen Definitionen der beiden Waffenverbotszonen stehen noch nicht fest." Diese würden dann in der Verordnung angeführt, die vor dem Inkrafttreten veröffentlicht werden muss. Die Bevölkerung werde außerdem über die verschiedenen Informationskanäle der Polizei und in herkömmlichen Medien über die Zonen aufgeklärt.

Befristung

Waffenverbotszonen treten "jedenfalls drei Monate nach ihrem Wirksamwerden außer Kraft", heißt es im Sicherheitspolizeigesetz (SPG). Ob diese Befristung ausgeschöpft wird, müsse abgewartet werden, sagte Eidenberger. "Eine Verlängerung der Waffenverbotszone ist denkbar und auch explizit im Gesetz so vorgesehen, wenn die rechtlich vorgegebenen Voraussetzungen dafür weiter bestehen", betonte der Sprecher zu einem diesbezüglichen Bericht der Kronen Zeitung.

Bei der Einrichtung einer Waffenverbotszone gehe es "ausschließlich um das Vorliegen gefährliche Angriffe und das möglichste Hintanhalten weiterer solcher Angriffe unter Verwendung von Waffen", erklärte Eidenberger. Eine solche sicherheitspolizeiliche Verordnung am Praterstern würde demnach auch nicht in Zusammenhang mit dem dortigen Alkoholverbot stehen, das vom Magistrat erlassen wurde.